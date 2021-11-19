Выставка скульптуры и графики открылась в художественной галерее Михаила Савицкого

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка скульптуры и графики Designatum открылась сегодня в художественной галерее Михаила Савицкого на полях проведения I триеннале "Концепт", передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции - скульптура и графика, которые объединяет поиск способов нового художественного высказывания через оригинальную форму.

"У нас получилось не в чистом виде концептуальная выставка. Здесь можно увидеть много работ традиционного искусства, - сказал во время открытия заместитель председателя Белорусского союза художников Андрей Басалыга. - Нельзя так сразу перескочить все стадии развития и оказаться на том уровне современного концептуального искусства, которым дышит планета. Мы немного опаздываем в этом направлении. Тем не менее не стоим на месте, развиваемся и включены во все эти процессы. В проекте Designatum мы собрали самые показательные имена художников, которые работают с новыми формами и смыслами".

По словам куратора выставки Ивана Артимовича, сегодня белорусское искусство находится в уникальном положении. "Оно сохраняет в себе традицию и в то же время органично впитывает и принимает новые формы концептуального искусства, - подчеркнул он. - Для меня было важно работать с художниками, которые используют современный пластический язык, которые не стесняются творческих экспериментов и наполняют работы не только внешним, но и глубоким внутренним содержанием. И оно у каждого свое - вневременного, философского, общечеловеческого порядка".

Тексты-аннотации к скульптурам и графическим работам были написаны преимущественно самими авторами. Это объясняется тем, что создание текста - процесс творческий, неразрывно связанный с самим произведением.

"Каждый из художников попытался сформулировать мысль, которая либо напрямую расшифровывает идею, либо только дает ключ к ее пониманию. К слову, современное искусство как раз таки предполагает наличие разговора. Диалог с мастером рождает интересные рассуждения, приводит к пониманию разных вещей", - дополнил Иван Артимович.

"Для того, чтобы научиться читать искусство, необходимо тренировать насмотренность, посещать выставки, делать личные выводы и не бояться. Не бояться того, что они будут неправильные или не такие, как у других. Для того чтобы понять этот процесс, нужно в него хоть немного погрузиться. Бывает, что мы переступаем эту черту, пугаемся и говорим, что это нам непонятно. Но здесь нужно совершить над собой определенные усилия. Это как хорошую книгу читать. Чтобы читать серьезную, хорошую литературу, нужно сделать этот шаг - погрузиться в книгу и она тебе подарит радостные минуты. Здесь все работает точно так же", - заключил куратор выставки.

В галерее свои работы представили художники Андрей Басалыга, Максим Петруль, Александр Шаппо, Денис Кондратьев, Александр Соколов, Кирилл Крохалев, Павел Куницкий, Марина Баранчик.

Экспозицию можно посетить до 12 декабря. Организатор триеналле - Белорусский союз художников.-0-