Выставка светодинамической живописи откроется в Витебске

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В художественном музее Витебска с 13 ноября начнет работать выставка художника Александра Вышки "Lightvolume. ХIII Чудо света", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Работы в авторском стиле lightvolume - это выражение жизненного начала души мастера, со всей непредсказуемостью, алогизмами, чудесными превращениями и неожиданными поворотами. Создаваемый художником мир сочетает внезапное и необъяснимое в формировании и развитии образов внутри произведений и между ними, включающее в процесс все пространство экспозиции и мироощущения присутствующих.

Александр Вышка создает волшебный мир искусства. При помощи разных уровней света открываются новые грани живописи. "Технический прием - световая динамика, создаваемая посредством сочетания обычных и светящихся красок в различных сочетаниях. "Серебряная нить" (light), сшивающая различные пространства, перезагружает уже увиденное, наполняет новым эмоциональным и смысловым звучанием элементы и целое, меняет объем восприятия", - отметили в музее.

Выставка будет работать по 17 января 2021 года.-0-