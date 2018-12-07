Выставка уникальной молдавской художницы Любови Руснак открылась в Минске

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке уникальной молдавской художницы Любови Руснак, которая презентована сегодня в Доме дружбы, представлено более 40 работ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Выставка открылась в преддверии рождественских и новогодних праздников, которые символизируют ожидание чуда. Чудом можно назвать и картины Любови Руснак - талантливой художницы родом из Молдовы, которая пишет, держа кисть ртом. Каждая из работ отображает частичку внутреннего мира мастера, ее идеалы и эмоции. Понравившуюся картину можно приобрести, сохранив таким образом приятные воспоминания и впечатления об уникальном художнике и человеке, подающем пример жизненной стойкости и оптимизма.
Как рассказали организаторы экспозиции, в 25 лет Любови Руснак поставили страшный диагноз - рассеянный склероз. В 30 лет она передвигалась при помощи трости, в 36 у нее отказали ноги и она оказалась в инвалидной коляске, а в 2014 году отказали и руки. Ее творчество знают и ценят в Беларуси. В 2017 году в рамках дней диаспоры и международного фестиваля "Густар" она впервые выставила свои картины на родине, в Молдове.
Выставка в Минске организована посольством Молдовы в Беларуси при поддержке Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. На церемонию презентации экспозиции были приглашены послы и постоянные представители государств - участников Содружества Независимых Государств, руководство и сотрудники Исполнительного комитета СНГ.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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