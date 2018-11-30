Выставка в Гомеле расскажет о зимних праздниках обрядового календаря

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи Виктора Барабанцева "Белая казка... Зіма беларуская..." откроется 7 декабря в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

В экспозиции - около 40 произведений белорусского мастера. Тематически работы можно разделить на два блока. В одном - зимние праздники календаря: веселые Коляды, народные новогодние гуляния, обычаи, обряды, символы и т.д. Другая часть позволит проникнуться красотой белорусских земель в зимнее время года, пригласит в путешествие по заснеженным гомельским и минским улочкам, а также по городам других стран. "Завораживающе чистая природа, укутанная в белоснежные одежды, подарит необыкновенное ощущение сказки и волшебства, ожидания чуда", - уверены организаторы мероприятия.

Виктор Барабанцев, уроженец Гомеля, в 1968-м окончил Минское художественное училище, в 1978 году - Белорусский государственный театрально-художественный институт. Его педагогами были народные художники Беларуси Гавриил Ващенко и Владимир Стельмашонок.

Среди белорусских авторов Виктор Барабанцев выделяется как мастер монументальной живописи. А главные источники его творческого вдохновения - белорусская земля и ее люди. Соотношение между натурой и полотном живописец определяет так: "Первейшая задача художника - иметь собственный взгляд на все: на Бога, человека, природу, Родину, а мольберты и краски у всех одинаковые. Найди Родину, почувствуй ее в своей душе. Если меня не волнует пейзаж, то не будет он волновать и людей".

Произведения художника демонстрировались во многих странах мира: Бельгии, Швеции, Греции, Нидерландов, США и др., а многоцветные сложные по технике фрески и мозаики украшают храмы Беларуси и Польши.

Увидеть работы белорусского живописца в гомельском дворце можно будет по 13 января.-0-