Выставка венесуэльской культуры откроется в Минске 3 мая

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка культуры Венесуэлы, приуроченная к 200-летию Национального учредительного собрания в городе Ангостуре, откроется 3 мая в художественной галерее "Университет культуры", сообщила БЕЛТА директор учреждения Марина Татаревич.

Экспозиция представит около 40 живописных портретов знаменитых деятелей Венесуэлы периода борьбы за независимость южноамериканских народов, среди которых будут Симон Боливар, Франсиско Миранда, Антонио Хосе Сукре и многие другие.

"Посетители увидят картины батального жанра с сюжетами значимых сражений, ключевых моментов в истории борьбы за независимость. Коллекция выставки включает в себя также предметы быта, посуду, женский национальный костюм, вышитый вручную, украшения, музыкальные инструменты. Будет представлен уникальный красочный костюм и маска "танцующих дьяволов Яре", которые используются для ритуального танца во время празднования торжества добра над злом - одной из старейших народных традиций в венесуэльских штатах", - рассказала Марина Татаревич.

В культуре Венесуэлы уделяется особое внимание сохранению католических традиций и народного творчества - ремесел, пений, танцев и обрядов. В современном искусстве Венесуэлы актуально отображение темы борьбы за национальное освобождение. Именно поэтому значимыми являются события, связанные с Ангостурским конгрессом, когда Симон Боливар в 1819 году в Ангостуре (сейчас Сьюдад-Боливар) выступил за независимость колониальных земель с целью создания самостоятельной державы. С этого времени Венесуэла, имеющая уникальную культуру, носит статус суверенного государства.

Выставка будет работать по 20 мая. Проект организован совместно с посольством Венесуэлы в Беларуси.

Дипломатические отношения Беларуси и Венесуэлы насчитывают уже 22 года. За этот период налажены устойчивые, доверительные связи, создано эффективное взаимодействие в культуре, образовании и здравоохранении.-0-