Выставка живописи Алеся Суши откроется в Минске 11 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи Алеся Суши "Мой сад" откроется в галерее "Беларт" 11 декабря, сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе художников.

В экспозиции будет представлено около 25 новых живописных полотен мастера, большинство из которых - пейзажи, созданные во время многочисленных пленэров в разных уголках Беларуси. "Натурные наблюдения за особенностями разнообразных ландшафтов переданы в свободной и экспрессивной манере. Произведения художника сохраняют каждый раз неповторимое великолепие быстро меняющихся природных состояний. Также на выставке будут показаны несколько фигуративных композиций мастера с женскими фигурами. Пастозная фактура живописи Алея Суши, обобщенные колористические решения, отсутствие детальной прорисовки создают в результате эмоциональные и четкие образы белорусских окрестностей", - отметили в союзе художников.

Выставка "Мой сад" будет работать по 26 декабря.

Алесь Суша родился в 1963 году. После окончания художественной школы имени Ивана Ахремчика и отделения монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств стажировался в творческих мастерских в Минске. Работает в монументально-декоративном искусстве и станковой живописи. Алесь Суша - лауреат премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" за мозаичное оформление часовни в честь иконы "Знамение Пресвятой Богородицы" в комплексе памяти жертв Первой мировой войны в Минске. Постоянно участвует в республиканских и международных художественных проектах. Персональные выставки проходили в том числе в России, Чехии, Польши, Германии, Бельгии, Австрии. Картины Алеся Суши выставлялись на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне. В прошлом году он участвовал в международном проекте, объединившем 60 живописных произведений 38 китайских и белорусских художников в галерее искусств города Чэнду провинции Сычуань. Произведения художника украшают Дворец Независимости и Национальную библиотеку Беларуси.-0-