Выставка живописи Геннадия Шуремова "Крик" откроется в Гомеле

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи Геннадия Шуремова "Крик" откроется 28 октября в Гомеле в музее автографа центральной городской библиотеки имени А.И.Герцена, сообщили БЕЛТА в сети публичных библиотек города Гомеля.

Новая серия работ автора проникнута выразительными философско-библейскими мотивами, основанными на экзистенциальных переживаниях, внутренних ощущениях художника. Именно поэтому выставка и получила название "Крик". Все работы имеют реалистический контекст: память о друге, память о матери, вера во Всевышнего.

"Автор не первый раз показывает свое творчество в музее автографа центральной городской библиотеки, однако новая выставка кардинально отличается от предыдущих. Ведь ранее художник отдавал предпочтение натюрмортам, пейзажам и достопримечательностям родного города", - отметили организаторы.

Поздравить автора с открытием персональной выставки придут именитые белорусские художники Валентин Покаташкин, Иван Андросюк, Виталий Денисенко.

Геннадий Шуремов родился в 1956 году в Гомеле. Основы изобразительного искусства получал в художественной студии при областном Дворце творчества детей и молодежи у Валентина Покаташкина. Окончил Минское художественное училище имени А.К.Глебова. С 1980-х годов начал активно принимать участие в выставочной деятельности. С 1987 года работал в художественном фонде СССР в качестве художника-оформителя, а также выполнял различные живописно-монументальные работы. С 1995-го и по сей день продолжается педагогическая деятельность Геннадия Шуремова.

Выставка "Крик" продлится до 15 декабря. Вход свободный.-0-