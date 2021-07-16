Выставка живописи Светланы Батраковой "Подкова на счастье" открывается в Гомеле

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи Светланы Батраковой "Подкова на счастье" открывается 16 июля в Гомельском областном центре народного творчества, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Экспозиция посвящена 100-летию Гомельского конного завода №59, обратили внимание в учреждении. Посетители выставочного зала увидят живописные реалистичные работы художницы. Главные персонажи на картинах - лошади. Автор стремится запечатлеть момент на полотне, передать настроение, характер животных, отметили в областном центре народного творчества.
"Светлана Батракова - одна из немногих живописцев региона, кого можно отнести к мастерам анималистического жанра. Она владеет классическими приемами живописи, прорисовывает каждую деталь картины. Художница как волонтер посещает конный завод уже почти 9 лет и давно мечтала посвятить ему выставку", - рассказали в учреждении.
Организаторы убеждены: экспозиция будет интересна широкому кругу зрителей.
Светлана Батракова родилась в Гомеле, рисовать начала с 9 лет. Окончила Международный институт трудовых и социальных отношений, Белорусский государственный университет культуры и искусств. Работает в технике масляной живописи и графики. Основные направления - реализм, анималистика, абстракционизм. Пишет картины под творческим псевдонимом Солур.
Увидеть "Подкову на счастье" в областном центре народного творчества можно по 17 августа.-0-