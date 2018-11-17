Выставка живописи Владимира Гладкова откроется 21 ноября в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка живописи Владимира Гладкова откроется 21 ноября в художественной галерее "Беларт" общественного объединения "Белорусский союз художников". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В экспозицию вошли произведения разных лет: жанровые, пейзажные композиции, натюрморты. Художник раскрывает свой мир через реалистическую и одновременно лиричную передачу любимых мест и предметов, уделяя пристальное внимание созданию целостной цветовой гармонии, которая отличает его произведения. Основным камертоном творчества Владимира Гладкова является подкупающая искренность и сдержанность, которые составляют его личностную позицию и создают собственный художественный мир.

Владимиру Гладкову успешно удается работать в проектировании музейных экспозиций и ландшафтном дизайне. Художник создал несколько интересных проектов в Беларуси, главным из которых является экспозиция Музея современной белорусской государственности. Проект мультимедийного аттракциона "Вокруг света" для парка Челюскинцев - новое направление в творческом поиске художника. Владимир Гладков также принимал участие в проектировании экзотариума в Минском зоопарке.

Выставка будет работать по 6 декабря.-0-