Выставки, фильм и митинг-реквием: в музее истории ВОВ подготовили программу к 80-летию начала войны

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа мероприятия "Этот день нельзя забыть", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, пройдет 22 июня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Мероприятие начнется с презентации временной экспозиции "41-й: Образы войны и мира". "Выставка посвящена памяти всех тех, кто принял на себя удар врага и смог сдержать его, кто испытал горечь поражения и отступления, но из трагического лета 1941 года проложил дорогу к рейхстагу. На основе фондовых материалов музея временная экспозиция отражает события начала войны в отдельных темах и образах. Это образы как еще мирной, довоенной жизни или жизни в советском тылу, так и образы, связанные с боевыми действиями", - рассказали организаторы.

Также в музее подготовили встречу с автором книги "Четырнадцать дней Бориса Эльпинера" Тамарой Ковальчук. "В книге описывается боевой путь пулеметчиков, когда летом - осенью 1944 года советские войска освобождали Прибалтику. Подготовлена она на основе записей из дневника командира пулеметного отделения, художественно обработанных и дополненных писателем романтической линией", - отметили в музее.

"Позже откроется еще одна временная экспозиция "Трагедия утрат и величие Победы", организованная представительством Россотрудничества в Беларуси. Здесь будут представлены фотокопии графических работ художников, прошедших Великую Отечественную войну, из собрания российского коллекционера Владимира Беликова", - продолжили организаторы.

Затем посетители смогут посмотреть киноленту "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева. Фильм рассказывает о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Погибая, вчерашние мальчишки держат оборону от многократно превышающих сил немцев и на 12 дней становятся преградой на пути врага к Москве.

"Завершатся мероприятия митингом - реквиемом памяти, который начнется с минуты молчания. Выступят сотрудники музея и гости мероприятия, прозвучит музыкальный номер", - добавили в музее.-0-