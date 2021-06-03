Выставку белорусских художников открыли в Иезуитском коллегиуме Орши

3 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в оршанском Иезуитском коллегиуме во время фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу" открыли выставку 32 работ белорусских художников, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представленные картины привезли из коллекции столичной художественной галереи "АртХаос". Публике презентовали произведения Елены Барановской, Егора Батальонка, Антона Вырво, Виталия Герасимова, Виктории Ильиной, Василия Костюченко, Михаила Левковича, Ивана Семилетова, Олега Сковородко и других авторов.

Директор галереи-салона Лилия Лукашенко рассказала, что Орша стала вторым городом, который принял фестиваль. Первый день форума насыщен культурной программой. Одним из мероприятий стала выставка "Кола часу". "Здесь представлены современные белорусские художники - как молодые, так и опытные, с именем авторы. Также параллельно проводим конкурс детского рисунка, где отобраны лучшие работы. После три из них будут выбраны профессиональным жюри с учетом голосов зрителей. Эти работы отметим дипломами и призами", - отметила Лилия Лукашенко.

Она также подчеркнула, что проект "Вытокі" начинает приобретать известность, в него постепенно будут включаться новые люди. Цель фестиваля - соединить прошлое и настоящее, напомнить о своих корнях и не забывать их.

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" в Орше проходит 3-5 июня. Дни форума наполнены образовательными семинарами, конкурсами и концертами. Завершится фестивальная программа в субботу вечерним гала-концертом с участием популярных артистов и зажигательной дискотекой от лучших диджеев. Вход на все мероприятия - бесплатный.

Культурно-спортивный фестиваль пройдет в шести городах Беларуси. В мае мероприятия стартовали в Лиде. Организаторами "Вытокаў" являются Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-