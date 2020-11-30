Выставку к 200-летию со дня рождения Фета представили в БГАМ

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Поэзия Афанасия Фета в музыке", приуроченная к 200-летию со дня рождения этого русского поэта, проходит в нотно-научной библиотеке Белорусской государственной академии музыки, сообщили БЕЛТА организаторы.

На выставке представлены сборники стихотворений Афанасия Фета, исследовательские очерки, статьи из журналов, научных сборников, посвященные вопросам взаимосвязи его поэзии с музыкой. Основу экспозиции составляют нотные издания и звукозаписи вокальных и хоровых произведений на стихи автора. "Музыкальность поэзии литератора проявляется в использовании названий конкретных произведений и жанров, именах композиторов, а также в композиции стихотворений и особой ритмической организации строф. Его стихотворения по силе эмоционального воздействия схожи с музыкальным искусством, они передают тонкие грани чувств, впечатления, сиюминутные состояния человеческой души. За эти качества фетовской лирики Петр Чайковский называл его поэтом-музыкантом", - отметили в БГАМ.

Интерес композиторов к творчеству Афанасия Фета не иссякает, многие стихи поэта стали романсами, хоровыми миниатюрами. К его поэзии обратились более ста композиторов, среди них - классики русской музыки XIX века Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Николай Римский-Корсаков. Поэзия автора нашла отклик и у советских композиторов Александра Гречанинова, Юрия Шапорина, Эдисона Денисова. В белорусском искусстве вокальная и хоровая музыка на слова русского поэта представлена произведениями Михаила Анцева, Сергея Бугасова, Геннадия Ермаченкова.

Посетить выставку можно по 14 декабря.

Афанасий Фет - поэт, переводчик, мемуарист, лауреат Пушкинской премии, член-корреспондент Петербургской академии наук, одна из крупнейших фигур в русской литературе середины XIX века. Детство поэта не предвещало серьезной музыкальной карьеры, а сам автор вспоминал, что в юные годы был готов идти в карцер и куда угодно, только бы не заниматься на инструменте. Фет избрал для себя литературное поприще, но музыка стала органичной частью его поэзии.-0-