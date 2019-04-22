Выставочный проект "Беларусь спортивная" откроется 30 апреля в Национальной библиотеке

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Беларусь спортивная", приуроченный к II Европейским играм, откроется 30 апреля в Национальной библиотеке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

"Национальная библиотека Беларуси, как один из важнейших туристических и культурных центров столицы, продемонстрирует аспекты становления и развития как отдельных спортивных дисциплин, так и общего спортивного движения страны, - сказали в библиотеке. - На выставке "Беларусь спортивная" будут представлены кубки, медали, значки, марки, игрушки-талисманы, сувенирная продукция, билеты Олимпийских игр, вымпелы, экипировка известных белорусских спортсменов: цилиндр олимпийского чемпиона по конному спорту Виктора Угрюмова, плавательный костюм Вадима Махнева, велокостюм Натальи Цилинской, майка Андрея Кравченко, комбинезон для плавания с надписью Arena Александры Герасимени и другие".

На ретроспективной экспозиции "Дополнительное время" покажут около 150 редких и малоизвестных фотографий белорусских спортсменов - олимпийских чемпионов и призеров, кадры фотохроники, рассказывающие о важнейших спортивных событиях в жизни Беларуси - Олимпийских играх-80, часть соревнований которых прошла в Минске на стадионе "Динамо". Особое внимание будет уделено тем видам спорта, благодаря которым белорусы прославили себя и свою страну на мировой арене в советский период - спортивной гимнастике, борьбе, фехтованию, гребле, легкой и тяжелой атлетике, баскетболу, гандболу.

"Фотовыставку дополнят картины белорусских художников с изображениями выдающихся отечественных спортсменов. Живопись таких авторов, как Владимира Новака, Николая Опиока и других, не оставит равнодушными посетителей выставки и даст возможность по-другому увидеть белорусских победителей. А спортивные плакаты напомнят ряд значимых для страны событий", - отметили организаторы.

Кроме того, для тех, кто глубоко интересуется темой спорта, подготовлена книжная выставка "Яркіх перамог, яркага лета!". На ней покажут около 60 документов, среди которых справочные, учебные, учебно-методические, научно-популярные издания, статьи. "Название экспозиции перекликается с главным слоганом II Европейских игр "Яркий год, яркий ты" и сразу желает всем посетителям выставки ярких впечатлений, эмоций, воспоминаний о соревнованиях, играх и Беларуси. Тот, кто внимательно ознакомиться с экспозицией, узнает о 15 видах спорта, по которым будут проводиться соревнования, основные правила, их историю и развитие в Беларуси", - анонсировали в библиотеке.-0-