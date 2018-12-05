Выступающие на фестивале Соллертинского в Витебске артисты полностью отдаются этой сцене - мнение

5 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Приезжающие на Международный музыкальный фестиваль имени И.И. Соллертинского в Витебск артисты полностью отдаются этой сцене. Такое мнение высказал журналистам сын известного педагога и музыковеда, один из идейных вдохновителей форума, искусствовед Дмитрий Соллертинский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Соллертинского, фестиваль возник в советское время, когда редко появлялись подобные мероприятия, организованные самими музыкантами. "Когда бы ни приезжал сюда, вижу, что артисты не "халтурят" на сцене. Музыканты всегда ответственно подходят к делу, отдаются ему", - отметил он.

Очень важно, что музыкальный фестиваль, на котором звучит в основном камерная музыка, сохранился и уверенно движется вперед, сегодня это делать непросто, но Витебску удалось. Дмитрий Соллертинский особенно это ценит, потому что для него праздник искусства классической музыки в городе на Двине - память об отце. "Конечно, имя папы помогает привлечь известных артистов в Витебск, ведь эстрадных фестивалей много, а таких нет. Люди, которые продлевают жизнь форумам камерной музыки, - это маленькие герои: на нем много денег не заработаешь, он больше для души", - сказал он.

По словам сына известного критика и педагога, ему всегда приятно быть не только на фестивале, но и просто посещать город в другие дни. Он следит за музыкальной культурой Беларуси, читает доклады на эту тему в Санкт-Петербурге.

Сегодня в областной филармонии вечер камерной музыки подарил слушателям лауреат международных конкурсов Гайк Казазян.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гайк Казазян и Андрей Шибко выступили на фестивале имени И.И. Соллертинского в Витебске В рамках ХХХ Международного музыкального фестиваля имени И.И.Соллертинского состоялся вечер камерной музыки, на котором свое мастерство продемонстрировали лауреаты международных конкурсов Гайк Казазян (срипка) и Андрей Шибко (фортепиано).

В Витебске проходит ХХХ Международный музыкальный фестиваль имени И.И. Соллертинского. В программе юбилейного форума разнообразные исполнители и коллективы. На нем прозвучит не только классика и произведения, напоминающие по звучанию популярную музыку, но и покажут театрально-музыкальное представление. Кроме того, во время музыкального фестиваля традиционно пройдут ХХ Научные чтения музыкального фестиваля имени И.И.Соллертинского. Форум завершится 12 декабря.-0-