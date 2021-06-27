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Культура
27 июня 2021, 10:11

Заслуженному артисту России Виктору Дробышу исполняется 55 лет

Виктор Дробыш. Фото из архива
Виктор Дробыш. Фото из архива

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженному артисту России, композитору и продюсеру Виктору Дробышу сегодня исполняется 55 лет.

Виктор Яковлевич Дробыш родился 27 июня 1966 года в Санкт-Петербурге в семье выходцев из Беларуси. Артист до сих пор с теплотой вспоминает моменты детства, проведенные в деревне Борщевка Гомельской области. Виктор Дробыш неоднократно признавался, что многим обязан именно белорусской земле.

Музыкой будущий артист начал увлекаться с раннего детства. Виктор окончил музыкальную школу, музыкальное училище, а также консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по классу фортепиано в Санкт-Петербурге.

В 1985-1986 годах Виктор Дробыш работал в качестве артиста-инструменталиста в музыкальном ансамбле "Ленконцерта", играл на клавишных в группе "Земляне". С июля 1986 года он работал артистом вокально-инструментального ансамбля "Союз", в январе 1990 года стал артистом группы "Санкт-Петербург". Виктор Дробыш принимал участие в создании группы Lost and Found, впоследствии переименованной в "Пушкинг".

В 1996 году музыкант переехал из России в Германию, где занялся продюсерской деятельностью, здесь он работал с такими коллективами, как Culture Beat и No Angels. После работы в Германии Виктор Дробыш жил в Финляндии, где создал дуэт Pets. Немецкая звукозаписывающая компания Edel Records вручила Виктору Дробышу "Золотой диск" за композицию "Da Di Dam".

В 2002 году Виктор Дробыш вернулся в Россию, где начал работать с отечественными исполнителями. Среди первых российских артистов, с которыми стал сотрудничать композитор, были Кристина Орбакайте и Валерия. Виктор Дробыш написал для певиц композиции, впоследствии ставшие хитами. В репертуаре певицы Валерии появилась знаменитая композиция Виктора Дробыша "Часики", а Кристина Орбакайте исполнила уже известную в Европе песню "Da Di Dam" на русском языке.

В 2004 году Виктор Дробыш принял участие в качестве сопродюсера в музыкальном телепроекте "Фабрика звезд-4". В августе 2004 года был создан "Продюсерский центр Виктора Дробыша", занявшийся творческим продвижением выпускников "Фабрики звезд-3".

В 2006 году Виктор Дробыш становится музыкальным продюсером шестого сезона телепроекта "Фабрика звезд", а также генеральным продюсером Национальной музыкальной корпорации, которая занимается продюсированием таких артистов, как Стас Пьеха, Зара, Наталья Подольская, Юлия Михальчик, Согдиана, Иванна, Алексей Хворостян, Прохор Шаляпин, Александр Киреев, а также групп "Тутси", "К.Г.Б.", "Челси" и "Ultrафиолет". С 2010 года по настоящее время Виктор Дробыш занимает должность генерального директора ООО "Национальная музыкальная корпорация".

В 2012 году Виктор Дробыш стал автором композиции "Party for Everybody", с которым российский коллектив "Бурановские бабушки" занял второе место на международном конкурсе "Евровидение" в Баку. Продюсер не раз занимался подготовкой участников из Беларуси к музыкальному конкурсу "Евровидение". Так, в 2016 году Беларусь на международном конкурсе представлял подопечный Виктора Дробыша певец IVAN с песней "Help You Fly". В 2019 году нашу страну на конкурсе "Евровидение" под руководством продюсера представляла певица ZENA с песней "Like It".

Виктор Дробыш является лауреатом песенных фестивалей "Песня года" и "Новые песни о главном", награжден музыкальными премиями "Золотой граммофон", "Звуковая дорожка", "МУЗ ТВ". С 2010 года музыкант носит звание заслуженного артиста России. В 2015 году Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Виктору Дробышу орден Франциска Скорины за высокий уровень творчества, значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей.

Виктор Дробыш с 2008 года живет в браке с женой Татьяной, с которой у них родились двое детей - дочь Лидия и сын Даниил. У музыканта также есть двое сыновей от первого брака - Валерий и Иван.-0-

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