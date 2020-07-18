Зеленский: в искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем

18 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем. Об этом говорится в приветствии президента Украины Владимира Зеленского гостям и участникам Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которое зачитал на гала-концерте исполнителей страны-соседки "З Україною в серці" первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гостеприимная белорусская земля встречает сегодня украинских мастеров и их поклонников, которые вместе создают праздник хорошего настроения, настоящей дружбы и вечных ценностей. В искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем", - говорится в приветствии.

Президент Украины выразил уверенность, что для искренних чувств не нужен переводчик. Единый, универсальный язык, понятный каждому, это музыка. "А над этим - песня, которая является уникальным способом объединения сердец, нации и народов. Убежден, что нынешний концерт под названием "З Україною в серці" станет праздником украинской культуры в северной столице Республики Беларусь - нашего хорошего соседа и друга. Верю, что выступления украинских артистов, разнообразие музыкальных образов и искренность исполнения оставит яркие, незабываемые впечатления, потому что они рождаются в глубине сердца народа Украины", - подчеркивается в приветственном адресе.

Украинский лидер пожелал участникам и зрителям концерта вдохновения, творческих побед, мира и согласия.

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