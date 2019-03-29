ZENA презентует свою песню на евровизийной вечеринке в Амстердаме

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2019" ZENA выступит в традиционном "Концерте "Евровидение" в Амстердаме 6 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Крупное европейское промомероприятие в Нидерландах пройдет в одиннадцатый раз. В Амстердаме встретятся практически все участники предстоящего песенного шоу, и ZENA представит свою песню "Like it" широкой евровизийной публике.

"Вечеринка в Амстердаме считается самым большим промособытием в преддверии "Евровидения". Официальные представители стран-участниц смогут познакомиться, исполнить свои конкурсные композиции, пообщаться с журналистами, активно освещающими популярный песенный форум, и, конечно же, встретиться с самыми преданными фанатами "Евровидения" со всей Европы", - рассказали в пресс-службе.

"Евровидение-2019" пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал - 18 мая. Официальный представитель нашей страны ZENA выступит в первой части первого полуфинала. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Организацию и подготовку белорусского участника к международному конкурсу "Евровидение" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-