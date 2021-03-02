Женским образам в искусстве посвящена выставка в Гомеле

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 2 марта 2021
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:20 На пр.Независимости в Минске столкнулись две легковушки и маршрутка Происшествия
09:14 В Смолевичском районе девочка застряла ногой в батарее Происшествия
08:59 Минздрав проводит переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства Общество
08:47 Беларусь и Европейская федерация двусторонних торговых палат обсудили перспективы сотрудничества Политика
08:26 Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии издания Hurun Калейдоскоп
08:19 Сборная Беларуси встретится с Казахстаном в квалификации ЧЕ по мини-футболу Спорт
08:16 Выпускник Королевской Бирмингемской консерватории Андрей Иванов даст концерт в Витебске Афиша
08:11 Солигорский "Шахтер" и борисовский БАТЭ сыграют в матче за футбольный Суперкубок Спорт
07:54 В Гродно начинает работу областная школа педагогического лидера Регионы
07:40 Twitter будет помечать сообщения с дезинформацией о вакцинах от коронавируса Технологии
07:34 Профилактическая акция "День трезвости" пройдет в Бобруйске Регионы
07:30 В Гродно из задымленной квартиры спасли мужчину Происшествия
07:21 Минский зоопарк перешел на весенний режим работы Регионы
07:18 Электронные ярмарки вакансий проведут в Бресте, Пинске и Ивановском районе Регионы
07:09 Женским образам в искусстве посвящена выставка в Гомеле Культура
07:00 Брифинг о правовых актах в области ядерной и радиационной безопасности пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: Лукашенко о ценах и зарплатах в конверте, месячник по уборке и гонка Minsk Ski Cup Общество
00:48 Около 550 мигрантов были спасены в центральной части Средиземного моря за три дня В мире
00:08 Сильные дожди привели к наводнениям в США В мире
01.03.21
01.03.21 23:23 В Турции автомобиль скатился в пропасть - пострадали пять человек В мире
01.03.21 22:38 На Сицилии из-за пробудившегося вулкана Этна города покрываются вулканическим пеплом В мире
01.03.21 21:59 ЮНИСЕФ в Беларуси предлагает отправлять открытки за пожертвования в помощь детям-инвалидам Общество
01.03.21 21:58 В мире за сутки выявили более 347 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
01.03.21 21:55 КГК внедрит механизм приема от работников сообщений о зарплатах в конвертах Общество
01.03.21 21:51 Здравоохранение Беларуси готово к третьей волне COVID-19 - Пиневич Общество
01.03.21 21:45 В Турции начался процесс нормализации после введенных из-за COVID-19 ограничений В мире
01.03.21 21:36 Финансирование пенсий и пособий в январе-феврале 2021 года выполнялось полностью и в срок - ФСЗН Общество
01.03.21 21:32 Специалисты инфолинии Белорусского Красного Креста приняли более 2 тыс. звонков Общество
01.03.21 21:26 Трещину в модуле МКС планируют залатать смолой из хвои Технологии
01.03.21 21:20 Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Дохе Спорт
Все новости
Все новости
Культура
02 марта 2021, 07:09

Женским образам в искусстве посвящена выставка в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Женский образ в искусстве", приуроченная к 8 Марта, открывается сегодня во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

К теме женского образа в искусстве прикоснулись многие мастера кисти Гомельской области: Берта Кузнецова, Михаил Новицкий, Владимир Тихонов, Светлана Ноздрин-Плотницкая, Андрей Крылов и другие. Произведения из музейного собрания дворцово-паркового ансамбля увидят посетители выставки.

Так, женской доброте, внешней и внутренней красоте, материнской любви и единению с природой посвящены акварели Марии Егоровой.

В коллекции живописи представлены портреты двух прославленных летчиц 46-го женского Таманского гвардейского полка ночных легких бомбардировщиков - Галины Докутович и Полины Гельман. Галина Докутович погибла в ночь на 1 августа 1943 года в одном из боев при освобождении Кубани. "Светлый образ Галочки никогда не загладится в моей памяти. И если вражеская пуля меня не тронет, и у меня когда-нибудь будет дочка, я назову ее Галиной". Это строки из письма Героя Советского Союза Полины Гельман родным Гали Докутович. Свою дочь, родившуюся после войны, она назвала в честь погибшей подруги", - рассказали в государственном историко-культурном учреждении.

Проявили себя в разных профессиональных сферах и многие современницы, обратили внимание в дворцово-парковом ансамбле. Так, до последних дней была верна театру, своим зрителям, актерскому мастерству, которому посвятила жизнь, народная артистка Беларуси Нина Корнеева. На протяжении многих лет Гомельский областной драмтеатр возглавляла Валентина Роговская, ставшая заслуженным деятелем культуры Беларуси. Имя народной артистки Беларуси певицы Галины Павленок известно не только в стране, но и за ее пределами. Для художественного руководителя и главного дирижера камерного хора Гомельской областной филармонии Елены Соколовой на протяжении почти четырех десятилетий жизнь и профессия стали неразделимы.

Организаторы обещают, что знакомство с женскими образами будет интересным и познавательным.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
анонс выставка Гомель
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Выступает актер и режиссер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Олег Винярский Писатель и война: в Минске прошел творческий вечер к юбилею Кондрата Крапивы
Фото из архива Масленичные гулянья в "Бездежском фартушке" продлятся до 14 марта
Фото из архива "Простыя рэчы. Імбрыкі": выставка фарфоровых чайников пройдет в Минске
Фото из архива Палитра весны: выставка акварели и рисунка откроется 3 марта в НББ
ФОТОФАКТ: Белорусский театр "Лялька" в Витебске показал премьеру спектакля "Ох і залатая табакерка"
Фото из архива Пейзаж - это зеркало души: творческая встреча с художницей Анной Гадировой пройдет в Минске
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: надо выработать в глобальном плане политику ценообразования
За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 пациент с COVID-19, выписаны 667
Минздрав проводит переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства
КГК внедрит механизм приема от работников сообщений о зарплатах в конвертах
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко о ценах и зарплатах в конверте, месячник по уборке и гонка Minsk Ski Cup
Лукашенко присвоил генеральские звания силовикам и новому президенту НОК
Здравоохранение Беларуси готово к третьей волне COVID-19 - Пиневич
Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента по национальной безопасности
Беларусь и Армения на взаимной основе изменят правила регистрации граждан
МАРТ утвердил регламент работы комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования
РЕПОРТАЖ: В Минск пришла весна
Более 40,5 тыс. мониторингов провели инспекторы по охране труда профсоюза медиков в 2020 году
Необходимо ценить мир и спокойствие на улицах белорусских городов - Кубраков
Финансирование пенсий и пособий в январе-феврале 2021 года выполнялось полностью и в срок - ФСЗН
Транспорт, приватизация общежитий, детские площадки - Мартынюк провел прием граждан
ЮНИСЕФ в Беларуси предлагает отправлять открытки за пожертвования в помощь детям-инвалидам
Культурно-образовательный проект "Год народного единства" стартует 2 марта в БГУ
Писатель и война: в Минске прошел творческий вечер к юбилею Кондрата Крапивы
Руководители госорганов проведут в марте приемы граждан в Совмине
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.