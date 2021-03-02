Женским образам в искусстве посвящена выставка в Гомеле

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Женский образ в искусстве", приуроченная к 8 Марта, открывается сегодня во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

К теме женского образа в искусстве прикоснулись многие мастера кисти Гомельской области: Берта Кузнецова, Михаил Новицкий, Владимир Тихонов, Светлана Ноздрин-Плотницкая, Андрей Крылов и другие. Произведения из музейного собрания дворцово-паркового ансамбля увидят посетители выставки.

Так, женской доброте, внешней и внутренней красоте, материнской любви и единению с природой посвящены акварели Марии Егоровой.

В коллекции живописи представлены портреты двух прославленных летчиц 46-го женского Таманского гвардейского полка ночных легких бомбардировщиков - Галины Докутович и Полины Гельман. Галина Докутович погибла в ночь на 1 августа 1943 года в одном из боев при освобождении Кубани. "Светлый образ Галочки никогда не загладится в моей памяти. И если вражеская пуля меня не тронет, и у меня когда-нибудь будет дочка, я назову ее Галиной". Это строки из письма Героя Советского Союза Полины Гельман родным Гали Докутович. Свою дочь, родившуюся после войны, она назвала в честь погибшей подруги", - рассказали в государственном историко-культурном учреждении.

Проявили себя в разных профессиональных сферах и многие современницы, обратили внимание в дворцово-парковом ансамбле. Так, до последних дней была верна театру, своим зрителям, актерскому мастерству, которому посвятила жизнь, народная артистка Беларуси Нина Корнеева. На протяжении многих лет Гомельский областной драмтеатр возглавляла Валентина Роговская, ставшая заслуженным деятелем культуры Беларуси. Имя народной артистки Беларуси певицы Галины Павленок известно не только в стране, но и за ее пределами. Для художественного руководителя и главного дирижера камерного хора Гомельской областной филармонии Елены Соколовой на протяжении почти четырех десятилетий жизнь и профессия стали неразделимы.

Организаторы обещают, что знакомство с женскими образами будет интересным и познавательным.-0-