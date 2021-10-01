"Жизнь в цвете": более 100 работ в технике масляной живописи представят на выставке в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Жизнь в цвете. Свет в нашей жизни" международного общественного объединения "Евразийское художественное содружество" откроется 5 октября в художественной галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции представят более 100 работ в технике масляной живописи, выполненных профессиональными и начинающими свой творческий путь художниками из Беларуси и России. "Они разнообразны по стилистике, но объединены темой света и цвета. Каждый художник в своих работах попробовал передать что-то личное и сокровенное. Гости экспозиции смогут провести параллели между внутренним миром художника и собственными эмоциями: поговорить с автором через его картины, увидеть и прочувствовать то, что наполняет мастера светом и дает ему силы творить", - рассказали в галерее.

Евразийское художественное содружество - молодая организация, которая объединяет людей по принципу профессионального творчества, чтобы через выставочную и просветительскую деятельность найти точки соприкосновения обыденности и духовности. "Живописцы, графики, скульпторы, искусствоведы и представители других творческих профессий развивают изобразительное искусство, а также иные сферы культуры на территории Беларуси и за ее пределами", - добавили организаторы.

Во время открытия проекта состоится мастер-класс для детей "Уроки творчества", который поможет расширить художественные познания детей.-0-