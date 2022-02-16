Журналистам представили последнее фото Михаила Савицкого

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. История создания Художественной галереи Михаила Савицкого и творческий путь мастера стали основными темами, которые затронула во время выездной пресс-конференции директор галереи Галина Ладисова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Празднование 100-летнего юбилея - очень знаковая, знаменательная дата для нашей страны, и я так полагаю, что обобщающей характеристикой творчества Савицкого будут слова Президента Республики Беларусь. Глава государства сказал, что талант Михаила Савицкого - бесценное приобретение белорусского народа", - отметила Галина Ладисова.

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Она подчеркнула важность взаимного сотрудничества музеев по сохранению историко-культурного наследия: "Нужно понимать общую задачу музеев и общественных организаций и принимать во внимание тот факт, что творческое наследие Михаила Савицкого комплектовалось, концентрировалось в музеях Беларуси и за рубежом с конца 60-х годов и до 2010 года. Работы приобретались Национальным художественным музеем Беларуси, Третьяковской галереей, Белорусским музеем истории Великой Отечественной войны, и поэтому главные произведения пока находятся в фондах этих учреждений культуры", - сказала Галина Ладисова.

Картины, представленные в самой галерее, - это работы, которые были переданы уже после смерти художника его семьей, и некоторые другие произведения. В этом году галерея планирует представить еще те страницы биографии художника, которые мало известны широкому зрителю.

"Семьей художника были переданы учебные рисунки той поры, когда он еще учился в Минском художественном училище, учебные работы Московского художественного института им. Сурикова. Это этюдные работы, которые он делал в разных уголках Беларуси, когда приезжал на каникулы. Михаил Савицкий ездил по разным городам, местечкам и писал свои работы. К сожалению, немногое дошло и сохранилось, но вот то, что есть, будет сейчас представлено", - поделилась Галина Ладисова.

Директор галереи отметила, что это совершенно другие работы, но они тоже по-своему интересны. Есть и незавершенные работы - это все то, что может отразить мировоззрение и внутреннее душевное состояние художника в какие-то моменты.

Во время пресс-конференции в галерее были представлены последняя фотография художника и последний его автограф, которые были сделаны во время посещения художником экспозиции, предшествующей открытию галереи. "Создать галерею - это было поручение главы государства. Решение о создании было принято после присвоения Михаилу Савицкому звания Героя Беларуси. А сама галерея создавалась в соответствии с пожеланиями Михаила Савицкого, которые он озвучил при награждении", - отметила директор галереи.

В год 100-летнего юбилея мастера Художественная галерея Михаила Савицкого проводит масштабную работу и готовится представить несколько экспозиций. "Очень интересны те факты, что Савицкий сотрудничал со многими нашими белорусскими журналами ("Маладосць", "Полымя" и др.), где иллюстрировал произведения наших белорусских писателей. И, конечно же, эти вот небольшие выставки совместно с Национальной библиотекой Беларуси мы будем показывать на протяжении всего года", - отметила руководитель галереи.

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17 февраля, накануне дня рождения художника, в галерее откроется выставка "Михаил Савицкий. Наследие". Галина Ладисова рассказала, что будут представлены работы не только самого Савицкого, но и воспитанников творческих академических мастерских.

"Это вообще уникальное явление. Только благодаря авторитету Михаила Савицкого в 1981 году на пространстве бывшего Советского Союза были открыты творческие академические мастерские. Сегодня наследником этих мастерских является Национальный центр современных искусств", - рассказала Галина Ладисова.

"Конечно, нашей задачей является - провести по областным краеведческим музеям республики небольшие выставки. К 9 мая мы планируем выставить экспозицию в Витебске, а также и на малой родине, в Кохановской средней школе, где учился художник, сформировать небольшую экспозицию. И, конечно, мы планируем провести лекции и встречи с дальними родственниками художника", - добавила директор художественной галереи.-0-

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