Звезды Большого театра Беларуси дадут концерт в Бресте

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Концерт с участием звезд Большого театра Беларуси "Опера-гала" состоится 26 октября в Брестском академическом театре драмы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это совместный проект БАТД и Большого театра. На сцену выйдут народные артисты Беларуси Анастасия Москвина и Владимир Громов, а также молодые солисты, лауреаты международных конкурсов Марта Данусевич, Денис Янцевич, Андрей Матюшонок, Андрей Селютин и Тарас Присяжнюк. Певцы выступят в сопровождении симфонического оркестра Брестского академического театра под управлением главного дирижера Александра Сосновского.

"Такого десанта Большого театра в Бресте еще не было. Это сравнимо с фестивалем "Январские музыкальные вечера", с его парадом звезд. Предстоит грандиозное действие, и жаль, что пандемия не позволяет заполнить весь зал. Думаю, он был бы забит битком, потому что такой выездной гала-концерт оперы Большого театра в городе будет впервые", - отметил Александр Сосновский.

Программа музыкального вечера составлена из мировых оперных хитов и шедевров оперетты. Прозвучат увертюра к опере Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" и ария Маргариты из оперы "Фауст" Шарля Гуно, ария Ленского из оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" и куплеты Тореадора из оперы Жоржа Бизе "Кармен". Слушатели смогут оценить дуэт Ганны и Данило из оперетты Франца Легара "Веселая вдова", каватину Алеко из одноименной оперы Сергея Рахманинова, интермеццо из оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини и другие произведения.

"В некоторых номерах солисты будут выходить и в дуэтах, и в ансамблях. Это будет наша первая встреча с солистами Большого. Ни один из приезжающих артистов раньше не выступал с оркестром Брестского академического театра. И я горжусь, что наш коллектив в состоянии выдержать такую программу и соответствует уровню столичных артистов", - сказал Александр Сосновский.

А через месяц, 23 ноября, симфонический оркестр БАТД планирует пригласить брестчан и гостей города на новую встречу с высокой музыкой - концерт "В стиле блюз". Программа будет состоять из произведений двух известнейших американских композиторов и пианистов, блюзовых звезд Джорджа Гершвина и Леонарда Бернстайна.-0-