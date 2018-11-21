Агентства по гарантированию вкладов Беларуси, Армении и Украины будут развивать сотрудничество

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц Беларуси подпишет меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании с агентствами по защите вкладов Армении и Украины, сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора белорусского агентства Светлана Лега, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем подписать двусторонние меморандумы о сотрудничестве с агентствами Армении и Украины. Это позволит нам свободно обмениваться информацией о работе систем возмещения вкладов, делиться опытом, что будет способствовать совершенствованию наших систем", - сказала Светлана Лега.

Предметом деятельности Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц в Беларуси является аккумулирование взносов банков для формирования резерва, управление им, выплата возмещения банковских вкладов.

Международная научно-практическая конференция "Система гарантирования депозитов: вызовы и взгляд в будущее" проходит в Минске 21-22 ноября. Организатором выступает государственное учреждение "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц". Помимо представителей государственных органов, экспертов Всемирного банка и Международной ассоциации страховщиков депозитов, в конференции принимают участие руководители фондов (агентств) гарантирования депозитов стран ЕАЭС, Европы и Ближнего Востока. Участники конференции ознакомятся с лучшими мировыми практиками и обменяются опытом в области применения и развития систем страхования депозитов.-0-