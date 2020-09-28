Агентства по инвестициям Беларуси и Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации (Беларусь) и Агентство инвестиционного развития Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в НАИП.

Соглашение ориентировано на повышение инвестиционной привлекательности Беларуси и Псковской области. "В частности, стороны договорились создавать благоприятные условия для взаимного привлечения инвестиций, разработки и реализации совместных проектов, осуществлять обмен информацией об условиях ведения бизнеса, инвестиционных возможностях и предлагаемых проектах, а также принимать совместное участие в тематических семинарах, конференциях, форумах и иных мероприятиях инвестиционной направленности", - рассказали в агентстве.

Кроме того, руководство НАИП обсудило с временно исполняющим обязанности генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеславом Федюниным практический опыт, современные подходы и перспективные направления для взаимодействия в области содействия инвестиционной активности.-0-