"Академфарм" по итогам 2018 года выпустит продукции на Br21 млн

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Академфарм", которое функционирует на базе Национальной академии наук Беларуси, по итогам 2018 года выпустит продукции на Br21 млн, сообщила журналистам заместитель директора по научной работе предприятия Ольга Казючиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году по сравнению с прошлым прогнозный темп роста составляет плюс 15%. Если говорить в абсолютных цифрах, в этом году мы выпустим продукции на Br21 млн", - сказала Ольга Казючиц.

Предприятие выпускает твердые лекарственные формы: таблетки, капсулы, порошки. Номенклатура - более 40 наименований. В этом году зарегистрировано и освоено производство шести лексредств. В перспективе планируется открытие научно-технологического фармацевтического центра, в строительство которого инвестировала $1 млн одна из крупнейших индийских фармацевтических компаний Cipla Limited. Здесь будут разрабатывать новейшие технологические решения для производства твердых лекарственных форм различных фармако-терапевтических групп.

В Институте биоорганической химии НАН Беларуси в этом году зарегистрировано первое оригинальное лекарственное средство "Лейковир" для лечения пациентов, страдающих рассеянным склерозом. Как отметила заместитель директора по научной и инновационной работе института - начальник НПЦ "ХимФармСинтез" Елена Калиниченко, работа по созданию препарата началась в 2006 году, и после многочисленных клинических испытаний он был зарегистрирован. Специалист пояснила, что при прогрессировании болезнь приводит к полной инвалидизации человека, а препарат останавливает процесс разрушения определенных участков, воспаленных в головном мозге.

В последнее время в институте занялись разработкой так называемых таргетных препаратов, которые воздействует на определенную цель. "Это в первую очередь ингибиторы тирозинкиназы, - сказала Елена Калиниченко. - Также в нашем институте начаты исследования по созданию рекомбинантных антител". Пока идут теоретические, первые экспериментальные работы по созданию специфичных моноклональных антител, но за этим будущее, добавила она.-0-