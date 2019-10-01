1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академии наук Беларуси и Татарстана будут сотрудничать в сфере электротранспорта, сообщил журналистам председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас очень много областей для сотрудничества. В частности, нам интересна сфера электротранспорта. Мы разрабатываем серию электромобилей. По комплектующим продвинулись не хуже Татарстана, но по кузовам, каркасам можем взаимодействовать и кое-что у них заимствовать", - отметил Владимир Гусаков.

Кроме того, белорусской стороне интересны технологии по увеличению глубины переработки нефти. "Мы основательно работаем над увеличением глубины переработки и получением целого ряда новых продуктов - у Татарстана это уже есть, работает очень сильный институт нефтехимии. Полагаем, что здесь тоже могут быть совместные проекты", - пояснил председатель Президиума НАН.

Татарстан в свою очередь заинтересован в разработках ученых для создания сельхозтехники.

Сегодня по итогам заседания рабочей группы Национальная академия наук Беларуси и Академия наук Татарстана подпишут договор о сотрудничестве.-0-