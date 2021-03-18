Аккумуляторный завод в Брестском районе готов к вводу в эксплуатацию

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. ООО "Аккумуляторный Альянс" подтвердило соответствие завода в Брестском районе требованиям экологической безопасности и завершило работу приемочной комиссии. Такая информация размещена на сайте Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Завершена работа приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода в Брестском районе. ООО "Аккумуляторный Альянс" получило полный пакет документов, подтверждающих соответствие завода требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности", - говорится в сообщении.

Пусконаладочные работы на заводе начались в октябре прошлого года. В соответствии с планом были проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование всего технологического оборудования и инженерных сетей, в том числе с работой в штатном режиме под полной нагрузкой. При этом систематически измерялись выбросы от всех источников.

С 5 октября по 1 марта проведено более 210 отборов проб и измерений выбросов загрязняющих веществ от источников, расположенных на предприятии. В том числе 146 измерений выполнены непосредственно в лабораториях аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Результаты измерений показали соответствие фактических концентраций выбросов установленным нормативам с многократным запасом по отношению к ним, особенно это касается свинца и его соединений, а также серной кислоты.

Специалисты Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии провели лабораторные испытания физических и химических факторов производственной среды на всех рабочих местах предприятия. Подтверждено полное соответствие условий для персонала санитарно-эпидемиологическому законодательству.

Основываясь на результатах пусконаладочных работ и инструментальных измерений, органы государственного надзора выдали соответствующие заключения для приемки аккумуляторного завода в эксплуатацию.

На предприятии организован постоянный экологический мониторинг выбросов, результаты которого отражаются на интерактивной карте на официальном сайте ООО (https://battery-alliance.by/).-0-