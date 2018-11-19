Алиев посетил Торговый дом Азербайджана в Минске

19 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, который накануне вечером прибыл в Минск, посетил Торговый дом Азербайджана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Программа сегодняшнего дня официального визита азербайджанского лидера началась с возложения цветов к монументу Победы. Затем Ильхам Алиев посетил Торговый дом Азербайджана, который был открыт в Минске в мае минувшего года. Президент ознакомился с продукцией, поинтересовался, как идет ее реализация в Беларуси. Ильхама Алиева проинформировали, что в данном Торговом доме продукция только представлена, это своего рода выставочный центр. Президент Азербайджана выразил мнение, что имеет смысл наладить здесь и продажу азербайджанских товаров.

Сегодня предстоят переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Ильхамом Алиевым. Главы государств подробно обсудят состояние и перспективные направления развития отношений между Беларусью и Азербайджаном, обменяются мнениями по актуальной международной проблематике. Основное внимание на переговорах будет уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, реализации совместных проектов. Президенты также рассмотрят возможности по взаимодействию в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях.-0-