Американская компания Ivy Global рассматривает возможность открытия в "Великом камне" фармзавода

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Ivy Global рассматривает возможность открыть в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" фармацевтический завод. Об этом шла речь во время визита руководства Ivy Global в "Великий камень", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

"В ходе встречи были обсуждены условия деятельности в индустриальном парке, льготы и преимущества для резидентов, а также планы развития парка. Во время переговоров рассмотрены возможные направления сотрудничества. Компания выразила намерения о создании в парке фармацевтического завода по производству широкой линейки лекарственных средств, в том числе для борьбы с COVID-19", - отмечается в сообщении парка.

Руководство Ivy Global также посетило производственные площадки, готовые для максимально оперативного запуска нового проекта.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-