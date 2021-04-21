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21 апреля 2021, 16:13

"АМКОДОР" начал испытывать сеялку нового поколения

Фото amkodor.by
Фото amkodor.by

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хозяйствах Дзержинского района проходит испытания зерновая пневматическая сеялка AMKODOR "VERAS-12000", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга".

"Сеялка с шириной захвата 12 м предназначена для сева самых разных культур - от зерновых и зернобобовых до крестоцветных и трав. Она агрегатируется с тракторами тягового класса 5.0, мощностью от 300 л.с. В конструкции учтена возможность применения самых современных методов землепользования, включая и технологии, которые будут применяться в будущем. Так что можно с полным основанием говорить, что в современном мире это самый совершенный посевной агрегат, соответствующий высоким стандартам, предъявляемым к сельскохозяйственной технике такого назначения", - рассказали в пресс-службе.

На машине установлены высевающие аппараты нового поколения с электроприводом. Они выдерживают высокую точность нормы высева в достаточно широком диапазоне (от 2 до 350 кг/га). Сеялка также оснащена бесступенчатой системой настройки глубины высева (в пределах от 1 до 8 см), системой изменения давления сошников на почву (от 20 до 80 кг). Все это позволяет поддерживать требуемую глубину высева в самых разных условиях работы.

В расширенной комплектации сеялка может оснащаться системой навигационного автоуправления, обеспечивающей параллельное вождение агрегата по полю с точностью до 10-12 см.

"Для получения максимального урожая для аграриев важно провести сев в самые оптимальные сроки, когда в почве содержится достаточно влаги и быстрое, равномерное внесение семян обеспечивает их равномерную всхожесть. Сеялка AMKODOR "VERAS-12000" как раз и обеспечивает, помимо высокой точности посадки, еще и производительность более 12 га в час", - подчеркнули в пресс-службе.

После завершения испытаний "АМКОДОР" будет готов обеспечивать белорусских аграриев новыми сеялками, причем это произойдет уже в текущем году.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-

Фото amkodor.by

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