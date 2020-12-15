"Амкодор" планирует реализацию 9 новых инвестпроектов

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Амкодор" планирует реализовать 9 новых инвестпроектов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин во время презентации деятельности ООО "Амкодор-Можа" в Крупках, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы разработали стратегию развития холдинга на ближайшие три года. Она предусматривает проектирование и постановку производства 120 машин для различных отраслей экономики. Это лесные машины, сельскохозяйственные, коммунальные, дорожно-строительные. Соответственно, работаем над производством новых узлов. Предусматривается организация 9 новых инвестиционных проектов - не только в нашей стране, но и Российской Федерации", - рассказал Александр Шакутин.

По его словам, завершается реализация инвестпроекта в Коханово (ОАО "Амкодор-КЭЗ"), его результаты можно будет увидеть в феврале-марте 2021 года. Параллельно идет реконструкция заводов в Логойске и Брянске. "Даже в это сложное время, в период мирового финансового кризиса, когда рынки, к большому сожалению, сжимаются, мы инвестируем и не боимся инвестировать", - отметил Александр Шакутин.

Он обратил внимание, что из-за пандемии сложнее поддерживать контакты, однако "Амкодор" продолжает работать со странами Африки, Азии, Европейского союза, Россией. В целом продукция поставляется более чем в 30 стран.

ООО "Амкодор-Можа" - крупнейший в СНГ производитель зерноочистительно-сушильных комплексов, силосов для хранения зерна, оборудования для автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и очистки зерна. В 2020 году здесь завершился инвестпроект по расширению и техперевооружению производства, в который вложено Br10 млн. По этому инвестпроекту смонтированы линии профилирования металлического листа и стоечного профиля для изготовления деталей силосов турецкой компании UNIMAK, линия лазерного раскроя листа бельгийской фирмы LVD. За девять месяцев 2020 года объем производства составил Br16 214 тыс., темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 160,6%. За этот период изготовлено 9 зерноочистительно-сушильных комплексов и 39 силосов.-0-

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