"Амкодор" поставил лесовозный полуприцеп на Урал

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный дилер холдинга "Амкодор" в Уральском федеральном округе ООО "Амкодор-Урал" поставил для лесозаготовителей города Серова первый в России специальный лесовозный полуприцеп Амкодор-2310, оснащенный манипулятором BMF 720. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

Полуприцеп агрегатируется с универсальной лесной машиной BELARUS МУЛ-1221. Амкодор-2310 предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов к погрузочным площадкам, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Грузоподъемность машины - 10 т. Полуприцеп может эксплуатироваться в диапазоне температур от плюс 40 до минус 30 градусов, характерных для уральского региона.

Как отметили в пресс-службе, в дальнейшем "Амкодор" планирует расширять линейку производимых лесовозных полуприцепов и увеличивать их поставки.

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-