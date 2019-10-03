3 октября, Житомир /Корр. БЕЛТА/. "Амкодор" в октябре поставит в Украину 14 единиц техники, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель директора маркетинг-центра ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Леонид Пинчук.

"Сегодня у нас изготавливается заказ - 14 машин, который поступил от нескольких украинских клиентов. Это различная техника, около восьми наименований для разных заказчиков, - рассказал Леонид Пинчук. - Заказ был оформлен с нашими партнерами - компанией "Промагролизинг" - национальным лизинговым оператором Беларуси, который выступил финансирующей организацией этого заказа. Они внесли предоплату в размере 70%, и к моменту отдачи техники мы получаем оставшиеся 30%. Наша компания "Амкодор Укроспецмаш" реализовывает эту технику по стопроцентной предоплате или в рассрочку. Техника будет поставлена в октябре".

"Амкодор" работает в различных условиях финансирования. На форуме регионов в Житомире планируется, что компания "Украгролизинг" подпишет договор с Минпромом Беларуси. Это позволит украинской компании войти в соответствующую программу и реализовывать белорусскую технику на определенных льготных условиях.

"Рынок Украины довольно объемный. По нашему сегменту - это около $80 млн ежегодно, именно импорт, не собственное производство. Поэтому у нас есть еще куда двигаться, и мы намерены присутствовать на украинском рынке очень серьезно", - заключил Леонид Пинчук.-0-