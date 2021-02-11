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Экономика
11 февраля 2021, 14:30

Аналитик БИСИ: путь нашей экономической модели не форсированный, но устойчивый

Фото БИСИ
Фото БИСИ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путь нашей экономической модели не форсированный, но устойчивый. Устранив фактор негативных экономических ожиданий, мы сможем достичь высокой конкурентоспособности в рамках мировой экономики. Такое мнение БЕЛТА высказал кандидат философских наук, аналитик БИСИ Виталий Демиров.

"Как сказал Президент в выступлении, нужно ориентироваться не на индексы и статистические маневры, а на реальные доходы населения и их покупательную способность. Глава государства отметил, что богатство - это, прежде всего, инвестиции в основной капитал. Без затрат в основные фонды, нематериальные и финансовые активы, будущее повышение результативности деятельности невозможно. В этом смысле модернизация, безусловно, влияла на уровень благосостояния в краткосрочной перспективе. Но в будущем и уже сегодня белорусы могут ощутить ее эффект в виде прироста реальной заработной платы", - считает Виталий Демиров.

По его словам, главное - избежать негативных экономических эффектов от дезинформации и статистических манипуляций, направленных на разжигание экономического пессимизма в умонастроениях белорусов и посев сомнений в белорусской экономической модели.

"В сети зачастую распространяется масса роликов, которые приводят высокие значения заработной платы в ряде западных стран в долларовом выражении. Но при этом ничего не говорится о паритете покупательной способности этих денег в конкретных экономиках этих стран, о ценах на базовые для населения услуги", - подчеркнул эксперт.

К примеру, средний счет за электричество в США составляет около $100 в месяц, а в некоторых штатах (Коннектикут и Массачусетс) эта сумма может достигать порядка $170. Пакет, включающий домашний телефон, интернет и телевидение в среднем обходится $150 в месяц. В зависимости от количества телеканалов и скорости интернета цены могут быть как ниже, так и существенно выше. За $1 в Беларуси можно купить товаров примерно в три раза больше, чем в США. При этом по паритету покупательной способности белорусский ВВП с учетом расчетов разных международных организаций (в том числе Всемирного банка и МВФ) составляет далеко не те заветные $100 млрд, к которым мы постоянно стремимся по номиналу, а все $189 млрд.

"Оппозиционно настроенные аналитики всеми способами хотят подчеркнуть, что мы нищая страна, а "жируют" лишь приближенные Президента и высшие чиновники. Развенчать этот миф нетрудно", - отмечает Виталий Демиров.

При этом он ссылается на слова экономиста Всемирного банка Алекса Кремера, по мнению которого, в борьбе с бедностью Беларусь достигла серьезных успехов. Если в 1999 году половина населения жила на доход ниже прожиточного минимума, то в последние 10 лет, по данным Белстата, так живет только один из 20 белорусов. "Когда говорят о бедности, то обычно осуществляют пересчет номинальной зарплаты по рыночному курсу национальной валюты. Так можно получить, что средняя белорусская зарплата 2020 года в $510 значительно отставала, например, от польской, составившей $2082. Более объективная картина возникает при оценке по паритету покупательной способности, ведь цены в Беларуси тоже ниже. Если к этому прибавить еще и вычет подоходных налогов, которые в Польше выше за счет прогрессивной шкалы, то реально располагаемая зарплата белорусских граждан лишь на четверть будет отставать от польской. Кроме этого, важно принимать еще и уровень социального неравенства. По официальным данным, доходы 10% самых богатых граждан Беларуси в 6 раз превышают доходы 10% самых бедных. Для сравнения: в Польше или Швеции - в 7,3 раза, в Латвии и Литве - в 11 раз", - поясняет аналитик.

По его словам, именно в развитых странах имущественное расслоение является пиковым за период их наблюдаемой экономической истории. "Более того, сходит на нет и та пресловутая социальная мобильность, которой они так гордились. Путь нашей экономической модели не форсированный, но устойчивый, о чем говорят наши высокие позиции в Индексе человеческого развития. Мы не живем в долг и за счет будущих поколений. И это значит, что, устранив фактор негативных экономических ожиданий, мы сможем достичь высокой конкурентоспособности в рамках мировой экономики", - заключил Виталий Демиров.-0-

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