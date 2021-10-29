Ананич: изменения в закон о возмещении банковских вкладов направлены на защиту интересов граждан

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одобренный накануне Советом Республики законопроект "Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)" направлен на защиту интересов граждан. Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной комиссии верхней палаты парламента по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич.

"Законы, регулирующие финансовую сферу, имеют важнейшее значение для устойчивого развития экономики страны. Совершенствование правовых условий возмещения денежных средств для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - это важный фактор роста привлекательности депозитов, обеспечение подушки безопасности для граждан и малого бизнеса", - подчеркнул сенатор.

По словам Виктора Ананича, изменения в закон должны привести к росту сберегательной активности населения и представителей бизнеса.

Так, закон предусматривает гарантированное возмещение физическим лицам всей суммы денежных средств, размещенных в банках. Возмещение теперь получат и физлица, выступившие в качестве индивидуального предпринимателя, но с установлением для них ограничения по сумме возмещения в размере Br100 тыс. в одном банке. Соответственно, если ИП заключил с банком несколько договоров банковского вклада и имеет несколько вкладов в одном банке, выплата возмещения по каждому из них производится пропорционально сумме вклада, но в совокупности не более указанного размера.

Существенные изменения, улучшающие положения граждан по вопросу гарантированного возврата вкладов, затронули срок выплаты возмещения денежных средств банковских вкладов и срок, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада. Также существенно сократился срок выплаты возмещения по заявлениям, не требующим дополнительного изучения, с одного месяца до 7 дней (с даты подачи заявления о выплате возмещения), и только при необходимости дополнительного изучения заявления срок сохраняется до одного месяца. С двух до пяти лет увеличена продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада.

Физлицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, предоставлена возможность выбора способа выплаты возмещения (наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении текущий (расчетный) банковский счет физического лица в банке Беларуси).

Кроме того, закон предусматривает существенное расширение полномочий агентства для обеспечения эффективной реализации им обязанностей по выплате ИП возмещения банковских вкладов, а также создания условий для дальнейшего развития такой системы. В частности, предусматривается возможность размещения временно свободных денежных средств агентства в облигации Банка развития. Агентство таким образом станет альтернативным инвестиционным инструментом высокого качества.

Виктор Ананич уверен, что закон укрепит доверие граждан и бизнеса к банковской системе страны и в целом будет способствовать повышению их инвестиционной активности. Следовательно, это позволит экономике страны развиваться, выгодно вкладывать ресурсы в инвестиционные проекты, что в свою очередь расширит возможности по созданию новых рабочих мест, повысит эффективность работы предприятий и повысит благосостояние граждан нашей страны. -0-