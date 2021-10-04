Андрейченко: национальная экономика в довольно непростых условиях демонстрирует позитивную динамику

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экономика в довольно непростых условиях демонстрирует позитивную динамику. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Крайне важно - национальная экономика в довольно непростых условиях демонстрирует позитивную динамику, что подтверждает эффективность избранных нами подходов. Наша задача - последовательно улучшать условия хозяйствования. Причем ставку надо делать, как показала практика, на национальный бизнес. Одновременно нужно думать над тем, как сохранить трудовые коллективы и компетенции. Сегодня это, по сути, вопросы защиты экономического суверенитета", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, именно в таком ключе депутаты должны подходить к рассмотрению проектов законов о лицензировании, инвестициях, хозяйственных обществах, автомобильных перевозках, разрешении проблемы неплатежеспособности и ряда других востребованных бизнес-сообществом документов. "Впрочем, если иностранные инвесторы согласны работать на белорусском рынке честно и добросовестно, уважая требования социально ориентированной экономики, мы всегда готовы пойти им навстречу. Тему инвестиций нам надо самым серьезным образом обсудить на площадках наших крупнейших инновационных кластеров - Парка высоких технологий и индустриального парка "Великий камень", - отметил спикер. - Задачу создания стабильной бизнес-среды необходимо учитывать и при подготовке пакета бюджетно-налоговых законопроектов. Вместе с тем следует обратить внимание на то, чтобы поддержка деловой активности в стране осуществлялась не в ущерб реализации важнейших социальных программ".-0-