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04 октября 2021, 10:17

Андрейченко: итогом обсуждения конституционных новаций должен стать общенациональный консенсус

Владимир Андрейченко. Фото из архива
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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итогом общественного обсуждения конституционных новаций должен стать общенациональный консенсус. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начинает свою работу шестая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 17 сентября мы впервые в истории суверенной Беларуси отметили знаковый государственный праздник - День народного единства, символизирующий зрелость и самодостаточность белорусского народа, который, свято помня о своем прошлом, уверенно смотрит в будущее. Учреждение главой государства новой традиции явилось актом восстановления исторической справедливости, что очень многое значит для наших граждан. Ведь именно стремление к справедливости всегда объединяло белорусов в судьбоносные моменты истории. Объединяет оно и сейчас, оставаясь в основе совместных усилий государства и общества по отстаиванию суверенитета, развитию экономики, реализации политических и социальных преобразований", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, своя сфера ответственности здесь и у депутатов. "Главными нашими приоритетами являются непосредственное участие в доработке проекта Основного закона страны и подготовка к проведению конституционной реформы. Важным этапом этой ответственной работы стала подготовка проекта закона об изменении действующей Конституции, который нам необходимо сегодня принять во втором чтении, - отметил спикер. - Введение единого дня голосования позволит местным органам власти сосредоточиться на главном - организовать общественное обсуждение конституционных новаций и провести республиканский референдум таким образом, чтобы его итогом стал общенациональный консенсус".-0-

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