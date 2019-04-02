Анфимов о задаче достичь ВВП в $100 млрд: пока реализация идет со скрипом

2 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов сегодня на совещании у Президента по вопросам регионального развития, говоря о задаче, что валовой внутренний продукт Беларуси к концу следующей пятилетки должен составить $100 млрд, заявил, что пока реализация идет со скрипом, передает корреспондент БЕЛТА.

Ситуацию в регионах он предложил рассмотреть через призму выполнения поручений главы государства, которые, по его словам, затрагивают практически все важнейшие составляющие жизнедеятельности общества.

"Никто не скажет, что они надуманные или оторваны от реальной жизни. По сути, свод важнейших из них - это стратегическая программа действий как для правительства, так и для всей вертикали власти. Однако практика показывает, что по многим реализация идет со скрипом или на грани провала, - констатировал руководитель КГК. - Прежде всего это касается поставленной цели к концу следующей пятилетки практически удвоить стоимостный объем валового внутреннего продукта и выйти в долларовом эквиваленте на $100 млрд".

Леонид Анфимов заметил, что задача озвучена не сегодня, но по итогам 2018 года и первым месяцам 2019-го уже можно сказать, что решается она из рук вон плохо.

"Годовое задание по темпам роста ВВП в целом по стране провалено, в региональном разрезе его выполнили только гродненцы и Минск", - сказал Леонид Анфимов.

"Пока подходы и правительства, и на местах чем-то напоминают действия старого правительства в Орше: шума много, а на выходе пока неутешительный результат", - добавил он.-0-