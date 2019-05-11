"АСБ Лизинг" привлек в Польше 26,5 млн евро для поставки БЖД трех поездов

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочерняя компания банка "Беларусбанк" ООО "АСБ Лизинг" заключила с Bank Pekao (Польша) соглашение о привлечении кредитных ресурсов в объеме 26,5 млн евро. Церемония подписания состоялась в Варшаве, сообщили БЕЛТА в Беларусбанке.
Польский банк предоставил заемные средства для финансирования поставок в 2019 году трех единиц дизель-поездов шестивагонной составности производства Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. и их дальнейшей передачи в лизинг БЖД. Гарантом по обеспечению обязательств "АСБ Лизинг" перед польским банком в сделке выступит Беларусбанк.
Реализация этого проекта позволит повысить качество и безопасность транспортного обслуживания пассажиров БЖД в стране и за ее пределами.
По итогам подписания документа стороны выразили уверенность в дальнейшем динамичном развитии белорусско-польских экономических отношений.-0-
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