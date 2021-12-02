Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астраханская область России и Беларусь договорились наращивать взаимный товарооборот. Об этом заявил сегодня журналистам губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Мы договорились о том, что объемы экспорта и импорта неизменно должны наращиваться. Мы заинтересованы в использовании технических возможностей, которыми располагает Беларусь. Это сельскохозяйственная техника, лифтовое оборудование", - рассказал Игорь Бабушкин.

В свою очередь Астраханская область предлагает Беларуси воспользоваться возможностями международного транспортного коридора Север - Юг. Его частью также станет новый контейнерный терминал в морском порту Оля.

"Мы полагаем, что для экспорта белорусской продукции в Юго-Восточную Азию это хорошее предложение, поскольку это значительно ускоряет путь транзита по этому международному транспортному коридору", - отметил губернатор.

Товарооборот Беларуси с Астраханской областью за январь - сентябрь этого года составил $23,1 млн, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне $4,7 млн, и это были в основном древесно-стружечные плиты, бытовая аппаратура, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки, шерсть, строительные детали из пластмасс. Примечательно, что поставки немелованных бумаги и картона за 9 месяцев этого года возросли в 11,7 раза к уровню аналогичного периода прошлого года.

Из Астраханской области в Беларусь поставлялись в основном сера, рыба, специфические товары, шерсть, томаты, икра, дыни и арбузы, различные овощи. Всего за январь - сентябрь этого года импортировано продукции на $18,4 млн.

В регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий, включая МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "АМКОДОР". Ведется работа по созданию торгово-сервисного центра МТЗ, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.-0-