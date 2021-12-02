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02 декабря 2021, 12:20

"Последнее зерно отдадим". Лукашенко о близких отношениях с Россией и ее регионами

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным заявил о готовности развивать сотрудничество по широкому спектру направлений. Он также в целом подчеркнул, что Беларусь и российские регионы связывают близкие отношения дружбы и сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что для Беларуси в равной степени важно взаимодействие со всеми регионами России, вне зависимости от их географической близости или удаленности. "Для Беларуси важных, второстепенных, близких или далеких губерний России нет, - сказал Александр Лукашенко. - Если рядом Смоленщина, Брянщина или Псковщина, это не значит, что они нам важнее, главнее, а Астраханская область - второстепенна. Наоборот, чем дальше, тем важнее, чтобы мы были вместе, были рядом и могли сотрудничать".

"Любая область (речь о регионах Российской Федерации. - Прим. БЕЛТА), россиянин, русский человек - это наши люди. Мы никогда не делились. Можем мы помочь чем-то в сельском хозяйстве - пожалуйста. Последнее зерно отдадим, суперэлитное, чтобы у вас было хорошо, - подчеркнул белорусский лидер. - Можете вы нам бахчевыми культурами помочь, посоветовать или подсказать в чем-то - будем вам очень благодарны, тем более что сейчас этим тоже занимаемся".

Глава государства обратил внимание, что сегодня продовольствие особо ценится во всем мире, цены на него растут. А это означает, что в приоритете будет и весь агропромышленный комплекс, включая сельхозтехнику, семена, удобрения и так далее. Беларусь в этой сфере может предложить ряд товаров и услуг. "Если мы чем-то можем вам быть полезными, давайте это делать", - предложил Президент. То же касается и сотрудничества в сфере жилищного и дорожного строительства, поставок транспорта, лифтового оборудования.

Товарооборот Беларуси с Астраханской областью за январь-сентябрь этого года составил $23,1 млн, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне $4,7 млн, и это были в основном древесно-стружечные плиты, бытовая аппаратура, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки, шерсть, строительные детали из пластмасс. Примечательно, что поставки немелованных бумаги и картона за 9 месяцев этого года возросли в 11,7 раза к уровню аналогичного периода прошлого года.

Из Астраханской области в Беларусь поставлялись в основном сера, рыба, специфические товары, шерсть, томаты, икра, дыни и арбузы, различные овощи. Всего за январь - сентябрь этого года импортировано продукции на $18,4 млн.

В регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий, включая МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "АМКОДОР". Ведется работа по созданию торгово-сервисного центра МТЗ, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

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