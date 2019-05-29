Аудиторы Еврокомиссии положительно оценили работу по контролю качества продукции животноводства в Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Генерального директората по здравоохранению и безопасности продовольствия Европейской комиссии провели аудит белорусской системы контроля производства пищевых продуктов. Аудиторы дали положительную оценку работе по контролю качества и безопасности продукции животноводства в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В Минсельхозпроде с участием заместителя министра Ивана Смильгиня состоялось подведение итогов аудита белорусской системы контроля за остатками вредных и запрещенных веществ в животноводческой продукции, а также контроля производства рыбных продуктов. Проверялось и выполнение рекомендаций представителей Еврокомиссии, данных во время аудита в 2011 году по производству молочных продуктов.

Инспекторы положительно оценили работу белорусской лабораторной сети и контроль за дистрибуцией ветеринарных лекарственных средств. Они отметили явный прогресс, произошедший с момента последнего аудита по контролю вредных и запрещенных веществ в 2014 году. Аудиторы обратили внимание на то, что планирование мониторинга контроля остатков вредных веществ в животных и продукции животного происхождения и его имплементация проводятся полностью, в соответствии с требованиями законодательства ЕС. При этом они порекомендовали включить в план мониторинга некоторые дополнительные вещества. По ряду позиций отмечалось, что требования в Беларуси даже жестче, чем таковые в ЕС. Положительную оценку получила и процедура проведения мероприятий по выявлению несоответствий.

Инспекторы Еврокомиссии во время аудита посетили ГУ "Белорусский государственный ветеринарный центр". Они подтвердили эквивалентность применяемых в аккредитованных лабораториях Беларуси методов, обратив особое внимание на их своевременную валидацию, и отметили также наличие действенного внутрилабораторного и перекрестного межлабораторного контроля. Аудиторы положительно оценили расширение диапазона тестирования загрязняющих и вредных веществ, при этом подчеркнули, что матрицы отчетов совпадают с отчетами из стран - членов ЕС.

Члены европейской делегации отметили, что за восемь лет, прошедших с момента последнего аудита по производству молочной продукции, совместными усилиями компетентных органов Беларуси проделана огромная работа по имплементации выданных рекомендаций. В целом дана положительная оценка системе официального контроля производства пищевых продуктов (рыбных, молочных). Отмечено, что ее структура и организация позволяют проводить эффективный контроль предприятий-производителей пищевой продукции, в том числе экспортеров продукции в ЕС. Инспекторы подчеркнули важность продолжения тренингов специалистов, задействованных в системе контроля и сертификации продукции предприятий-экспортеров в ЕС, с учетом изменяющегося европейского законодательства.

"Белорусская сторона в свою очередь подтвердила важность взаимных инспекций и продуктивного сотрудничества надзорных органов Беларуси и ЕС", - добавили в пресс-службе.-0-