Авиакомпания "Орша Эйр" будет ликвидирована по решению экономического суда

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес решение о признании УП "Авиакомпания "Орша Эйр" банкротом и открытии в отношении должника ликвидационного производства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Срок ликвидации установлен до 1 мая 2021 года. За этот период антикризисному управляющему предстоит за счет реализации имущества должника удовлетворить требования девяти кредиторов на общую сумму почти Br600 тыс., более 90% которой приходится на ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и ПАО "Мотор Сич".

По оценке антикризисного управляющего, которым выступает ООО "ВитЮрком", предприятие устойчиво неплатежеспособно, при этом не располагает имуществом, достаточным для погашения задолженности. В числе наиболее весомых активов должника четыре вертолета Ми-2, произведенные в 1984-м и 1986 годах, два из которых находятся в Московской области, где проходили капитальный ремонт и техническое обслуживание на базе Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ.

Дело о банкротстве унитарного предприятия по оказанию услуг "Авиакомпания "Орша Эйр" было возбуждено экономическим судом Витебской области в августе 2020 года по инициативе должника. С 2019 года предприятие ликвидируется по решению собственника. Так как ликвидатор не смог рассчитаться по долгам организации, решено обратиться в суд с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника, поскольку выявлено, что стоимость имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов. Судебное заседание для рассмотрения отчета управляющего по итогам ликвидационного производства назначено на 30 апреля 2021 года.

УП "Авиакомпания "Орша Эйр" создано в 2013 году на базе Оршанского авиаремонтного завода для демонстрационных полетов и решения производственных задач.-0-