Авраменко: сегодня наблюдается значительный рост спроса на авиаперевозки между Беларусью и Россией

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня наблюдается значительный рост спроса на авиаперевозки между Беларусью и Россией. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы видим значительный рост спроса на авиаперевозки между Беларусью и Россией. В связи с этим ведется активная работа по расширению маршрутной сети "Белавиа" именно в этом направлении. Кроме того, привлекаются к выполнению полетов новые российские авиакомпании, а также расширяется сотрудничество с уже имеющимися перевозчиками по существующим маршрутам. В целях стабильного развития "Белавиа" проводится работа с авиационными администрациями "восточного вектора" для осуществления регулярных и чартерных воздушных пассажирских перевозок", - отметил министр.

По информации Алексея Авраменко, теперь выполняются регулярные рейсы в 22 аэропорта девяти государств. Полеты осуществляются в Россию, Казахстан, Грузию, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Израиль, Турцию и ОАЭ. "Если говорить о чартерных направлениях, то в текущем году белорусы смогут отправиться в Иорданию и на новый курорт в Египте - Марса-эль-Алам", - добавил руководитель ведомства.-0-