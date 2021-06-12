Авраменко: "Транстехника" вносит весомый вклад в инновационное развитие транспортной отрасли

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию со дня образования БелНИИТ "Транстехника", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Выступая перед коллективом, Алексей Авраменко отметил: институт "Транстехника" прошел долгий путь от лаборатории автомобильного транспорта до ведущего научного центра министерства. В настоящее время именно он вносит весомый вклад в приоритетные направления инновационного развития транспорта в Беларуси.

"Все знают, с каким беспрецедентным давлением сейчас столкнулась наша страна. Это напрямую коснулось работы и транспортной отрасли. Несмотря на это, мы продолжим реализацию намеченной стратегии развития и внедрение новых нестандартных решений, отвечающих всем требованиям современного общества. В поставленных перспективных задачах роль института является одной из ключевых. Ведь "Транстехника" работает как центр компетенций и инноваций", - сказал министр. Он также подчеркнул, что к своему юбилею институт подошел с большим багажом важных для транспортной отрасли разработок.

Алексей Авраменко вручил награды Министерства транспорта и коммуникаций с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в научной деятельности. Особые слова благодарности адресовал ветеранам института.

В мероприятии также принял участие и вручил награды заместитель министра обороны по тылу - начальник тыла Вооруженных Сил Андрей Бурдыко.-0-