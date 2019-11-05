Австрийско-белорусский бизнес-форум пройдет 12 ноября в Вене

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата приглашает представителей отечественных предприятий и организаций принять участие в австрийско-белорусском бизнес-форуме, который пройдет 12 ноября в Вене, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

Участники форума рассмотрят вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, инструменты банковской поддержки торговых операций. Представители белорусских компаний проведут презентации своих предприятий. Также состоятся переговоры с представителями австрийского бизнеса.

Ожидается, что во время форума будет подписан ряд соглашений и контрактов.

Организаторами мероприятия выступают БелТПП и Федеральная палата экономики Австрии.-0-