Автомобильное топливо подорожает с 13 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на автомобильное топливо изменятся с 13 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Белнефтехим".

"Произведенная индексация обусловлена продолжающимся ростом мировой котировки нефти. Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила 69,2 доллара США за баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26%. Предельный максимальный уровень цен на моторное топливо с начала года увеличился на 7%", - уточнили в концерне.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,84 руб., АИ-95-К5-Евро - 1,94 руб., АИ-98-К5-Евро - 2,16 руб., ДТ - 1,94 руб.-0-