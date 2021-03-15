Автомобильное топливо в Беларуси с 16 марта дорожает на 1 копейку

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена автомобильного топлива в Беларуси изменится с 16 марта, об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе "Белнефтехима".

Розничная цена 1 л бензина и дизельного топлива увеличится на одну копейку. Стоимость топлива АИ-92-К5-Евро составит Br1,77, АИ-95-К5-Евро - Br1,87, АИ-98-К5-Евро - Br2,09, ДТ - Br1,87.

Принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 л в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках. С 1 по 12 марта 2021 года средняя котировка нефти достигла $67,2 за один баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь текущего года выросла на 22,5%.

Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10-16%.

В Беларуси с начала года цены на топливо выросли на 3% и остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике - на 45-50%, и выше, чем в России, на 9-13%.-0-