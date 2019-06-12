Азиатский банк инфраструктурных инвестиций может начать финансирование проектов в Беларуси до конца года

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может начать финансирование проектов в Беларуси до конца 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

"В нашем понимании АБИИ уже имеет определенные наработки, чтобы приступить к финансированию уже в текущем году. Потенциально АБИИ может стать участником любого из реализуемых или готовящихся к реализации в республике проектов", - отметил Максим Ермолович.

После присоединения в январе Беларуси к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций в Пекине прошли переговоры, чтобы банк сразу начал работу с Беларусью. "Сейчас готовится инфраструктурная программа, которая может быть поддержана АБИИ. Есть интерес к целому ряду проектов, в основном в дорожном строительстве. Мы предложили к финансированию автодороги М3, М1, где, как мы считаем, самый высокий приоритет инвестирования в дорожную инфраструктуру. Также АБИИ рассматривает присоединение к проекту государственно-частного партнерства по реконструкции М10, по которому сейчас ведется активная работа Министерством транспорта и коммуникаций", - рассказал он.

По словам министра, возможности по финансированию инфраструктурных проектов сегодня существенно расширились за счет более активной работы в Беларуси международных финансовых институтов: не снижаются объемы поддержки со стороны Всемирного банка, активно приступил к работе Европейский инвестиционный банк, традиционно хорошие взаимоотношения с Европейским банком реконструкции и развития. Поэтому следующий этап - активизация работы с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Отвечая на вопрос о возможных объемах финансирования со стороны АБИИ, Максим Ермолович пояснил, что суммы будут определяться стоимостью проекта и возможностью Беларуси в лице Минтранса (исполнителя проекта) осваивать ресурсы. "Действительно, речь идет о значительных объемах финансирования. Нам надо с чего-то начать, продемонстрировать свою дисциплину в исполнении проектов, дисциплину платежей. Потом, думаю, по уже отработанной схеме взаимодействия с международными финансовыми организациями и АБИИ, и другие наши партнеры будут увеличивать объемы своих вложений в экономику страны", - сказал министр.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был основан в октябре 2014 года. Ключевая цель банка - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития не только в Азии, но и за ее пределами. Уставной капитал составляет $100 млрд. На текущий момент банк насчитывает около 70 полноправных членов. Беларусь стала членом банка 17 января 2019 года.-0-