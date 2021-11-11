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11 ноября 2021, 11:41

Baltnews: литовским политикам, нагнетающим напряженность с Минском, наплевать на проблемы бизнеса

Фото baltnews.lt
Фото baltnews.lt

11 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Продукция литовских предприятий продолжает поступать в Беларусь, но объемы сокращаются. В "верхах" Литвы делают хорошую мину при плохой игре. В "низах" замирают в ожидании банкротств, пишет Baltnews.

По данным литовского МИД, Беларусь замыкает десятку европейских государств, экспорт в которые носит традиционный характер, является стабильным и прибыльным. Однако в сравнении с 2019 годом общие европейские поставки через Литву в Беларусь сократились на 10%, а чисто литовский экспорт, объем которого был равен 120 млн евро, упал почти на четверть и составил 90 млн евро.

Центральный вильнюсский таможенный офис сообщает, что продукты питания, вопреки расхожему мнению, составляют лишь незначительную часть вывозимой продукции. В перечнях товаров в графах реэкспорта лидируют обогревательные котлы (19% всех поставок), транспортные средства (13%), медпрепараты (8%).

Статистика бизнес-агентства Versli Lietuva утверждает: в сегменте число литовского экспорта больше других продуктов в Беларусь везут пиво, субпродукты домашней птицы, глюкозу, выпечку, плавленые сыры. Йоне Календене, представляющая интересы этой компании, рассказала, что в первой половине 2021 года экспорт сократился на 11%, включая реэкспортные товары. Сжался и экспорт туристических услуг, особенно ориентированных на небольшие группы и одиночных путешественников.

Если сделать промежуточное резюме, цифры действительно скромные. Но и литовская экономика - не как в США или Китае. Каждый незаработанный евро бьет по карману. Экспортеры очень неохотно идут на контакт с прессой и не горят желанием делиться бедами, как и туманными планами на перспективу.

Но кое-что выяснить удалось. Например, пресс-секретарь холдинга KG Group Сандра Вичене сообщила, что экономические связи с минскими партнерами заморожены. Холдинг включает в себя вильнюсскую и кайшядорскую прицефабрики и компанию "Каунасское зерно". Этим гигантам тесно в Литве, поэтому белорусский рынок был своего рода палочкой-выручалочкой из-за короткого транспортного плеча.

Руководитель пивоваренных компаний Svyturys-Utenos alus и Carlsberg Роландас Виршилас не скрывает: держались и далее планируем держаться за белорусский рынок. "Уйти успеем всегда. Но вернуться быстро не получится", - считает Роландас Виршилас.

Это действительно деловой подход. Литовским политикам, нагнетающим напряжение в двусторонних отношениях, глубоко плевать, выживет или развалится чей-то бизнес. Бросать спасательные круги депутаты Сейма и министры точно не собираются.

"Риски присутствуют, но это риски не уровня государства, а уровня частных компаний. Ответственность обязаны принимать владельцы, президенты, директора. Все они оповещены об особенностях сотрудничества с белорусами в данных обстоятельствах", - говорит Роландас Виршилас.

Между тем по словам директора отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы Вайдотаса Тузикаса прекращение импорта из Беларуси на состоянии литовской экономики скажется слабо. В Литве от этого больше других пострадали бы Клайпедский морской порт, автоперевозчики и железнодорожники. ВВП в 2021 году сократился бы на 0,6%, в 2022 - на 0,1%. А в 2023 году потери уже перестанут ощущаться. Разумеется, не считая потери от прекращения многолетних отношений, волны банкротств и роста безработицы в Литве, эмиграции толковых рабочих рук из страны и полного исчезновения товаров белорусского производства.

Официальный Минск, к слову, рвать контакты не планирует. Например, Белорусский металлургический завод (БМЗ) контролирует действующую в Шяуляе компанию BMZ-Baltija и через нее торгует металлопродукцией в странах Балтии, Скандинавии и Западной Европе.

Журналисты из отдела расследований национального литовского телерадиовещателя LRT, получив эту информацию, чуть с ума не сошли: предприятие - опора "батькиного режима", а в 2020 году доходы от продаж BMZ-Baltija, связанные с торговлей белорусскими металлами, - 174 млн евро. В 2018 и 2019 годах они составляли почти 250 млн евро ежегодно.

Что касается стран - выгодополучателей от продукции БМЗ по всей Европе, товары с клеймом made in Belarus их не напрягают. По крайней мере, возмущений не слышно. "Почему, спросите? Потому что приобретают вещи качественные по ценам приемлемым. Отчего не торговать?" - заключает Baltnews.-0-

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