Банк БелВЭБ анонсировал новую стратегию развития на 2022–2024 годы

Ожидаемые результаты Стратегического плана развития ОАО "Банк БелВЭБ" на 2019–2021 годы, ключевые направления новой трехлетней стратегии банка и перспективы совместных проектов стали ключевыми темами визита делегации ВЭБ.РФ во главе с председателем Игорем Шуваловым в Минск.

Подводя итоги работы в 2019–2021 годах, председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский рассказал руководству ВЭБ.РФ о том, что белорусская "дочка" уверенно и с хорошими показателями подошла к завершению нынешней стратегии развития: банк стабильно входит в топ-3 банков Республики Беларусь по размеру активов, привлеченных средств клиентов, кредитному портфелю. "За эти годы мы существенно трансформировали банк: централизовали и оптимизировали ключевые процессы и требуемые для них ресурсы, провели полный ребрендинг для повышения узнаваемости банка, полностью изменили сеть продаж, внедрили институт универсальных специалистов, не имеющий аналогов в банковской системе, избавились от части неработающих активов и избыточных процессов. В итоге – удвоили производительность персонала банка", – отметил Василий Матюшевский.

Кроме того, Банк БелВЭБ активно развивал digital-форматы работы с клиентами, запустил онлайн-платформу для поддержки бизнеса BelVEB Business Hub. В результате к настоящему времени в цифровые каналы переведено около половины продуктов и услуг для юридических лиц.

"Сегодня трансформированная бизнес- и операционная модель банка устойчива, обладает операционной эффективностью и гибкостью, основана на цифровых каналах и платформах. При этом источники дохода и ресурсной базы диверсифицированы, а кредитный риск покрыт. Мы построили действительно "легкий банк" и вышли за периметр чисто банковской модели. Считаем, что Банк БелВЭБ готов к масштабированию", – подчеркнул Василий Матюшевский.

"И здесь позвольте мне поблагодарить наш коллектив, который прошел с нами вместе непростые времена перемен и благодаря профессионализму которого стали возможны те результаты, которые мы видим. Команда банка сейчас – наш ключевой ресурс. Обладая теми компетенциями, которые мы смогли развить за последние три года, можем уверенно приступить к следующему стратегическому периоду – устойчивому росту на созданной платформе", – добавил он.

Представляя новую стратегию развития банка на 2022–2024 годы, председатель правления отметил, что она станет ответом на быстро меняющиеся предпочтения клиентов и экономические условия в стране. Ее ключевыми задачами станут наращивание масштабов цифрового бизнеса, повышение прибыльности и эффективности работы банка за счет развития дистанционных каналов продаж и сервисов компаний холдинга Банка БелВЭБ. "Наша цель – успешно конкурировать не только с банками, но и технологическими компаниями, оставаясь при этом передовым цифровым банком с лучшим инновационным сервисом в стране", – подчеркнул Василий Матюшевский и уточнил, что это будет амбициозной и мотивирующей задачей для всего коллектива на ближайшие годы.

В свою очередь председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что руководство и коллектив Банка БелВЭБ оправдали возложенное на них доверие. "За предыдущие три года Банк БелВЭБ прошел огромный путь. Мы видим, что сегодня Банк БелВЭБ – это первоклассный профессиональный банк, который стремится получать доходы не только от банковской деятельности, но и от других направлений. По сути, закончена трансформация, которая позволяет сегодня принять новую стратегию до 2024 года", – сказал он.

"Мы всегда поддерживали Банк БелВЭБ в его начинаниях, поскольку всегда верили и верим в его потенциал, способность команды банка ставить перед собой высокие цели и успешно идти к их достижению. Поддержка со стороны ВЭБ.РФ – это поддержка не просто деятельности конкретного банка, но и широкого ряда проектов и инициатив по развитию и укреплению двухстороннего интеграционного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Мы договорились, что по части экспортных сделок, поддерживающих движение наших товаров на рынки третьих стран, мы будем предоставлять и возможности нашего баланса, и наш инструментарий", – пояснил глава ВЭБ.РФ.

Ожидается, что до ноября будут завершены все внутрикорпоративные процедуры по утверждению стратегии, и уже с нового года Банк БелВЭБ приступит к реализации намеченных планов.

В ходе визита в Минск команда ВЭБ.РФ приняла участие в переговорах с руководством ГУ "Администрация Парка высоких технологий", ИЦ "Сколково", ООО "ВЭБ Технологии", ООО "ДФС" и ООО "БелВЭБ АйТи", на которых была представлена презентация Парка высоких технологий. Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь РУП "ПО "Белоруснефть" представила проект по созданию и развитию межгосударственной сети быстрозарядных станций для электромобильного транспорта в Республике Беларусь и Российской Федерации.

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